Volleyball im Kanton Bern – Trotz grosser Breite fehlt heute eine Spitze Nach erfolgreichen Jahren ist seit 2019 weder bei Frauen noch Männern ein Berner Team in der höchsten Spielklasse vertreten. «Ein Armutszeugnis», sagt der ehemalige Spieler und Trainer Marc Gerson. Ueli Moser

«In Köniz wird gut und professionell gearbeitet»: Mona Rottaris will mit ihrem Club zurück in die NLA. Foto: Christian Pfander

Wir schreiben den 4. April 2009. In der rappelvollen OZK-Sporthalle wird nach dem 3:0-Erfolg gegen Kanti Schaffhausen der sechste und bislang letzte Meistertitel der Könizer Frauen gefeiert. Bereits zwischen 2000 und 2004 hatten die Bernerinnen unter Trainer Marc Gerson fünf Meisterschaften und drei Cupsiege geholt. Dazu kam während jener Zeit als Höhepunkt Rang 2 am Finalturnier des europäischen Top Teams Cup in Bern, als der Köniz-Höhenflug erst vom französischen Team Villebon im Final in der mit 3000 Zuschauern ausverkauften Wankdorfhalle gestoppt wurde.