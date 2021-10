Langnau baut aus – Trotz Geldnöten mehr Schulsozialarbeit In Langnau wäre Sparen angesagt. Aber Schulkindern mit Problemen soll trotzdem geholfen werden. Susanne Graf

Das Parlament will mit Sorgen beladene Kinder nicht allein lassen (Symbolbild). Foto: Getty Images/iStockphoto

Es gebe sie immer noch: «Leute, die meinen, in Langnau sei die Welt noch in Ordnung, hier brauche es keine Schulsozialarbeit.» Monika Kühni (SVP), die für das Ressort Soziales zuständige Gemeinderätin, müsse sie aber enttäuschen: «Auch hier gibt es Kinder, die sich die Arme aufritzen oder gemobbt werden und mit ihren Problemen allein sind.» Deshalb bat sie das Parlament: «Nehmt ihnen die Schulsozialarbeit nicht wieder weg.»

Das Parlament erfüllte ihr den Wunsch und hiess die definitive Einführung einstimmig gut. Seit März 2019 wird Schulsozialarbeit als Pilotprojekt angeboten, neben Langnau machen Rüderswil, Lauperswil, Trub, Trubschachen und Röthenbach mit. Gemeinsam finanzieren die Gemeinden 150 Stellenprozente. Wie sich in der Versuchsphase zeigte, genügt das aber nicht. Die Lehrkräfte würden sich in Krisensituationen mehr Unterstützung wünschen, hielt die Berner Fachhochschule laut dem Gemeinderat in ihrem Evaluationsbericht fest.