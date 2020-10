Hanfprodukte aus Zollbrück – Trotz Boom ist die CBD Emmental GmbH in Konkurs Altlasten aus den Anfängen seien schuld daran, dass über seiner Firma der Konkurs eröffnet worden sei, sagt Andreas Flükiger. Doch die Produktion werde nicht eingestellt – im Gegenteil. Susanne Graf

Das Problem entstand, als die CBD Emmental GmbH vor allem Hanf züchtete. Fotos: Franziska Rothenbühler

Mitte September erklärte Andreas Flükiger gegenüber dieser Zeitung, weshalb die CBD Emmental GmbH in Zollbrück bauen wolle. Bloss anderthalb Monate später muss der Hersteller veredelter Hanfprodukte begründen, warum das Regionalgericht Emmental über seiner Gesellschaft den Konkurs eröffnet hat.

Andreas Flükiger druckst nicht lange herum und sagt: «Das ist wegen der Altlasten von damals, als wir noch selber Hanf anbauten.» In den Räumen der Maeder AG in Zollbrück betrieb er zusammen mit einem Partner eine Indoor-Anlage. Sie züchteten Cannabis mit tiefem THC-Gehalt, sodass daraus legale Genuss- und Pflegemittel hergestellt werden konnten. Das war 2017. Doch dann stieg der Hanfanbau in der Schweiz, es entstand eine Überproduktion. Flükiger und sein Kompagnon lösten plötzlich nur noch ein Drittel ihres vorherigen Ertrags. Und der bisherige Grossabnehmer sprang ab.