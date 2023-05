Britin in Bern – Trotz allem ist die Monarchie Teil ihrer Identität Die Waliserin Carissa Clark lebt seit einem Vierteljahrhundert in der Schweiz. Die Krönung von King Charles betrachtet sie mit gemischten Gefühlen. Naomi Jones

Carissa Clark ist nach dem Au-pair-Jahr in der Schweiz hängen geblieben. Heute führt sie in Bern einen Secondhand-Kleiderladen für Kinder. Foto: Dres Hubacher

Vermutlich hat Carissa Clark im Berner Breitenrainquartier einen der englischsten Orte der Stadt gefunden. Von ihrem Wohnzimmer schaut sie an eine rote Backsteinmauer, wie sie in einer Arbeitersiedlung in London oder Liverpool stehen könnte. Clark lebt mit ihrer Familie allerdings in der grosszügigen Attikawohnung einer denkmalgeschützten Überbauung aus den 1960er-Jahren und betont, dass sie Waliserin, nicht Engländerin sei. Wales ist eines der vier Vereinigten Königreiche von Grossbritannien.