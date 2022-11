Verkehr in Adelboden – Trottoirbaukredit kommt an die Urne Die Bodenstrasse soll auf 800 Metern neu ein Trottoir erhalten, was 5,7 Millionen Franken kostet. Am 27. November wird an der Urne abgestimmt. Andreas Tschopp

Entlang der Bodenstrasse möchte die Gemeinde ein Trottoir bauen. Insgesamt soll die Strasse zwischen Dürrenegga (links unten im Bild) und Kreuzgasse breiter werden. Foto: Karin von Känel



«Es ist ein schwieriger und stark frequentierter Strassenabschnitt, der unbedingt saniert und gesichert werden sollte», erklärte der für Strassen und Wege zuständige Gemeinderat Peter Künzi am Mittwochabend den gut 30 in der Aula des Schulhauses Boden Versammelten. Diese waren gekommen, um sich darüber informieren zu lassen, was der Gemeinderat Adelboden am 27. November den Stimmberechtigten an der Urne beantragt. Es ist dies ein Kredit von total 5,7 Millionen Franken für die Strasse, die von der Oey ansteigend in den Boden führt.