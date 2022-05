Schwerer Unfall in Beatenberg – Trottinettfahrerin nach Kollison verstorben Am späten Sonntagabend ist eine Trottinettfahrerin in Beatenberg bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Sie wurde von einem Auto angefahren.

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Sonntag kurz vor 21.25 Uhr die Meldung zu einer schwer verletzten Trottinettfahrerin auf der Schmockenstrasse in Beatenberg ein. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen war eine Autolenkerin von allgemeiner Richtung der Talstation Beatenberg-Niederhorn herkommend in Richtung Dorfzentrum Beatenberg unterwegs gewesen, als sie etwas auf der Strasse liegen sah», schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

«Es kam zu einer Kollision.» Die Autolenkerin hielt in der Folge an und stellte fest, dass es sich um eine schwer verletzte und bewusstlose Trottinettfahrerin handelte. Anwohnende leisteten umgehend Erste Hilfe. Durch eine Notärztin einer sofort ausgerückten Rega-Crew konnte jedoch nur noch der Tod festgestellt werden. Zur Identität der Verstorbenen bestehen Hinweise, eine formelle Identifikation steht indes noch aus.

Die Schmockenstrasse musste für die Dauer der Unfallarbeiten während mehrerer Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr Beatenberg eingerichtet. Im Einsatz standen zudem ein Ambulanzteam und für die Betreuung von Betroffenen das Careteam des Kantons Bern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Trottinettfahrerin bereits vor der Kollision gestürzt war. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Trottinettfahrerin machen können. Insbesondere die Lenkerin oder der Lenker eines dunklen Autos, das gegen 21.20 Uhr in Richtung Justistal/Sigriswil gefahren sein soll, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.

