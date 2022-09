Unfall an der Lenk – Trottinettfahrerin nach Selbstunfall verletzt Am Mittwochnachmittag hat sich an der Lenk ein Unfall mit einem Trottinett ereignet. Die Lenkerin wurde verletzt und mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Der Unfall wird untersucht.

Ein Helikopter der Air Glacier brachte die Verletzte ins Spital. Archivfoto: Franziska Rothenbuehler

Am Mittwoch kurz nach 14 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Unfall mit einem Trottinett an der Lenk gemeldet. «Eine Trottinettfahrerin sei gestürzt und dabei verletzt worden», schreibt die Polizei in einer Mitteilung. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen war die Trottinettfahrerin auf der Bühlbergstrasse in Richtung Lenk Zentrum unterwegs gewesen, als sie in einer Linkskurve aus noch zu klärenden Gründen stürzte und sich dabei verletzte.»

Die Frau wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschliessend mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Der betroffene Strassenabschnitt war kurzzeitig nicht befahrbar. Es sei von einem Selbstunfall auszugehen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

pkb/sgg

