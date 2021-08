Extremwetter in den USA – Tropensturm «Ida» steuert auf die Küste zu In der Karibik bewegt sich der gefährliche Tropensturm auf Kuba und die US-Golfküste zu. Es ist bereits der zweite starke Sturm innerhalb weniger Tage.

Ein Satellitenbild zeigt den Tropensturm «Ida» in der Karibik. Foto: NOAA/AP/Keystone

In der Karibik bewegt sich ein gefährlicher Tropensturm auf Kuba und die Golfküste der USA zu. Das US-Hurrikanzentrum (NHC) erliess in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) eine Hurrikanwarnung für die Bundesstaaten Louisiana und Mississippi. Der Tropensturm «Ida» werde den Prognosen zufolge am Wochenende über dem Golf von Mexiko an Kraft gewinnen und könnte dann am Sonntagabend als Hurrikan auf die US-Küste treffen, hiess es.

Am frühen Freitagmorgen befand sich «Ida» mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 65 Kilometern pro Stunde über den Kaimaninseln in der westlichen Karibik, teilte das NHC mit. Von dort aus bewege sich der Sturm mit einer Geschwindigkeit von etwa 19 Kilometern pro Stunde weiter in Richtung Nordwesten und werde später über den Westen Kubas ziehen. Die Behörde warnte dort vor starken Regenfällen und lebensgefährlichen Sturmfluten.

Notstand in Louisiana

In Louisiana rief Gouverneur John Bel Edwards den Notstand aus. «Obwohl ich hoffe und bete, dass der Sturm unserem Staat keine Zerstörung bringt, sollten wir auf die Wucht des Unwetters vorbereitet sein», schrieb er auf Twitter.

Stromausfälle und gestrichene Flüge wegen «Henri»

«Ida» ist bereits der zweite Tropensturm, der innert einer Woche auf die Küste der USA trifft. Am vergangenen Wochenende hat der Tropensturm «Henri» im Nordosten der USA Überschwemmungen und Stromausfälle ausgelöst. Mehr als 100’000 Einwohner in den Bundesstaaten Rhode Island, Connecticut und Massachusetts waren am Sonntag ohne Strom, nachdem der Sturm mit schweren Regenfällen und heftigem Wind auf Land getroffen war. Zuvor hatte sich «Henri» über dem Meer vom Hurrikan auf Tropensturmstärke abgeschwächt.

Auch im Osten von Pennsylvania und im Nordwesten von New Jersey starker Regen, teilte der Nationale Wetterdienst mit. In Newark in New Jersey mussten Rettungskräfte 86 Menschen nach einer Sturzflut aus überschwemmten Autos in Sicherheit bringen. In Helmetta weiter südlich wateten Feuerwehrleute durch hüfthohes Wasser, um Menschen aus ihren von Überschwemmung bedrohten Häusern in Sicherheit zu bringen.

Ein Feuerwehrmann watet in Helmetta, New Jersey, durch ein überflutetes Quartier. (22. August 2021) Foto: Tom Brenner (AFP)

Der US-Metropole New York hat «Henri» Regen in Rekordmengen gebracht. Am späten Samstagabend sei am Central Park in Manhattan die regnerischste Stunde in New York seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. Umgerechnet 49 Millimeter Regen fielen dabei binnen 60 Minuten und überfluteten die Strassen der Millionenstadt.

Abo «Homecoming Concert» im Central Park Hurrikan Henri war stärker als Bruce Springsteen Hunderte Flüge von den Flughäfen in New York und Newark wurden wegen des Sturms gestrichen. Präsident Joe Biden wies die Katastrophenschutzbehörde Fema an, die Hilfsarbeiten in den vom Sturm betroffenen Gebieten zu koordinieren.

Überschwemmungen in Tennessee

In Tennessee löste am vergangenen Wochenende Starkregen Überflutungen aus. Der Wetterdienst sprach von «historischen» Niederschlagsmengen, örtlich gingen bis zu 43 Zentimeter Regen nieder. Teilweise wurden ganze Häuser von den Wassermassen weggerissen. Landstrassen, Highways und Brücken wurden unterspült, tausende Menschen waren ohne Strom.

Ein Mann begutachtet in Waverly, Tennessee, die Schäden am Haus seiner Enkeltochter. (23. August 2021) Foto: John Amis (Keystone)

Am stärksten von den Unwettern betroffen war nach Angaben der Tageszeitung «The Tennessean» die Gegend um die 4500-Einwohner-Stadt Waverly, etwa 90 Kilometer westlich von Nashville. Dort hätten die Rekordmengen an Regen ganze Häuser weggespült, hiess es. Ausserdem seien Bäume umgestürzt und Autos mitgerissen worden. Nach Polizeiangaben kamen mehr als 20 Menschen ums Leben. Unter den Toten seien mindestens zwei Kleinkinder, sagte Sheriff Chris Davis dem Sender CNN.

Augenzeugenberichten zufolge kamen die Wassermassen so rasend schnell, dass viele Menschen sich nicht mehr in Sicherheit bringen konnten. «Das war fast so schnell, wie ein Tornado», sagte der Bürgermeister der Stadt im lokalen Fernsehen.

SDA/AFP/aru

