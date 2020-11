Gerichtsfall aus der Region Thun – Trockensteinmauern müssen weg Ein Grundstücksbesitzer hat illegal Gartenmauern erstellt. Einen Teil muss er jetzt entfernen. Das entschied das Verwaltungsgericht. Marco Zysset

Eine Trockensteinmauer wie diese muss ein Grundstücksbesitzer in der Region Thun abbauen. Foto: Dominique Meienberg

Eine Gartenmauer, die zu nahe an der Strasse steht, und Steinmauern, die anstatt auf dem eigenen Grundstück in der Mischzone für Wohnen und Gewerbe auf dem benachbarten Landwirtschaftsland stehen: Die Bauverwaltung einer Gemeinde in der Region Thun hat dies nach einer baupolizeilichen Anzeige festgestellt – und nicht toleriert. Sie verfügte im Frühling 2019, der rechtmässige Zustand sei wieder herzustellen. Das geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts hervor.

Dass sich das bernische Verwaltungsgericht mit der Sache beschäftigt hat, zeigt: Der betroffene Grundstücksbesitzer wollte die Mauern stehen lassen. Er hat im April 2019 bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) des Kantons Bern – heute Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) – Beschwerde eingereicht. Nachdem der Kanton den Entscheid der Gemeinde gestützt hatte, gelangte der Grundstücksbesitzer an das Verwaltungsgericht.