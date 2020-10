Thun vor 50 Jahren – Trockenen Fusses durch den Fluss In der Aare spazieren gehen – dies war Ende 1970 auch ohne übernatürliche Fähigkeiten möglich. Wegen der Verlegung der ARA-Leitung wurde die Innere Aare trockengelegt. Manuel Berger

Das trockengelegte Aarebett vor der Sinnebrücke im Oktober 1970. Foto: Archiv TT

Im Herbst 1970 wurde die ARA-Leitung rechtes Thunerseeufer in das Bett der Inneren Aare verlegt. «Zu diesem Zweck wird die Innere Aare für längere Zeit stillgelegt», schrieb das «Thuner Tagblatt» am 17. Oktober. Das Wasser werde durch entsprechende Regulierungen bei den verschiedenen Schleusen via Äussere Aare umgeleitet. «Unter Aufsicht der Fischereiaufseher und der Polizei wurden durch die Fischereivereine die in der schon seit Tagen abgesenkten Aare zurückgebliebenen Fische mit einem elektrischen Fanggerät gesammelt und in der Äusseren Aare wieder ausgesetzt», hiess es weiter.