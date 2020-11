Fragen zu den Burgdorfer Wahlen – Trix Rechner – das will sie von den Kandidierenden wissen Die Unternehmerin war einst selbst in der Burgdorfer Politik aktiv. Nun fordert Trix Rechner die Gemeinderatskandidierenden auf, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Regina Schneeberger

Unternehmerin Trix Rechner in ihrer Bettwarenfabrikation. Die 69- J ährig e war Stadträtin, Stadtratspräsidentin und sass zwölf Jahre im Gemeinder at, erst für die SVP, dann für die BDP . Foto: Thomas Peter

«Wie sieht Burgdorf am Ende der nächsten Legislatur aus – die Unterschiede zu heute?» Trix Rechner

Theophil Bucher, Grüne, bisher

Foto: Raphael Moser

Burgdorf lebt und pulsiert. Durchgrünte Neubausiedlungen bieten neue Begegnungsräume. Auch Kinder und ältere Menschen können sich in der Stadt sicher zu Fuss und per Velo bewegen. Das neue Hallenbad beim Viehmarktplatz ist mit dem Freibad zusammengeschlossen und bietet auch eine «Kletterhalle für alle». Am früheren Hallenbadstandort gibt es eine grosszügige Outdoor-Freizeitanlage mit direktem Zugang zum attraktiven Naherholungsraum Emme, deren Ufer gegen die Schützenmatt geöffnet worden sind.