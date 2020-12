3 Partien verschoben – Tritt Wacker erst im Februar wieder an? Die Thuner Handballer sind in Quarantäne. Den Spielplangestalter bringt das in grosse Schwierigkeiten. Möglicherweise wird die Winterpause verkürzt. Adrian Horn

Der bislang letzte Auftritt: Ende November gastiert Wacker (im Bild Stefan Huwyler) in Gümligen und schlägt den BSV Bern. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Als einer der wenigen grösseren Berner Clubs war Wacker bislang verschont geblieben von sogenannten Coronafällen. Am Freitag traf es die Thuner dann doch. Zwei ihrer Spieler wurden positiv getestet, sämtliche Akteure sowie Trainer und Staff mussten sich in Quarantäne oder eben in Isolation begeben. Die Partie gegen GC wurde genauso verschoben wie jene gegen Basel, welche auf den bevorstehenden Sonntag angesetzt war. Die in dieser Hinsicht gebeutelten Kadetten aus Schaffhausen verzeichneten in der Zwischenzeit weitere Fälle, sodass auch die Begegnung mit den Nordostschweizern, datiert auf den 16. Dezember, nicht stattfinden kann.

Im Kalender verbleibt vor der bis Anfang Februar dauernden Winterpause bloss das Duell mit Pfadi Winterthur; dieses ist für Freitag, 18. Dezember, geplant. Es zeichnet sich aber ab, dass Wacker vor Weihnachten ein weiteres Spiel austragen wird, und zwar ein, zwei Tage vor Heiligabend – und damit zu einem Zeitpunkt, da sich die Handballer eigentlich in den «Ferien» befänden. Der Unterbruch soll verzögert werden, damit der Match gegen GC nachgeholt werden kann. Die Begegnungen gegen Basel und Schaffhausen dürften aber erst in der zweiten Saisonhälfte durchgeführt werden.