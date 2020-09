Medienkonferenz einberufen – Tritt BLS-Chef Guillelmon am Freitag zurück? Ein Untersuchungsbericht zeigt weitere Abrechnungsfehler beim Berner Bahnunternehmen. BLS-Chef Bernard Guillelmon steht offenbar vor dem Rücktritt. Quentin Schlapbach

Bernard Guillelmon, Geschäftsführer der BLS, steht nach Unstimmigkeiten in der Buchhaltung gewaltig unter Druck. Foto: Keystone

Am Freitagvormittag will die BLS kurzfristig für eine Medienkonferenz einladen. Grund dafür ist ein neuer Untersuchungsbericht. Darin werden dem Berner Bahnunternehmen weitere Verrechnungsfehler vorgeworfen. So soll die BLS zu hohe Subventionen von Bund und Kantonen kassiert haben.