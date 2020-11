«Tatort»-Kolumne – Trip in die Gruselwelt Eine junge Zeugin, die Geister sieht: «Parasomnia» ist weniger für realitätsbewusste Krimifans gemacht, findet Jürg Mosimann, einst Sprecher der Kantonspolizei Bern. Jürg Mosimann

Talia weicht von einer Geisterhand zurück. Foto: PD

Seit 50 Jahren prägt der «Tatort» in unzähligen Familien das sonntägliche Abendprogramm. Aber was macht die Serie eigentlich so populär? Die Schauspielerin Ulrike Folkerts alias Kommissarin Lena Odenthal sah es in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) so: «Der Tatort ist eine stabile Grösse in einer zunehmend turbulenten und unbeständigen Welt. Unsere Zukunft ist ungewiss, doch der ‹Tatort› liefert am Ende zuverlässig eine Mörderin oder einen Mörder.»

Wo Lob verteilt wird, ist Tadel oft nicht weit. Kritische Stimmen sagen, die Krimis seien oftmals zu gesellschaftskritisch, zu politisch, die polizeilichen Handlungen zu unrealistisch. Oft bekomme ich auch zu hören, dass sich die privaten Probleme der Kommissarinnen und Kommissare störend auf die Ermittlungsarbeit auswirken würden. Auch seien gewisse Filme zu stark auf «psycho» getrimmt.