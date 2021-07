In der Kloake - Trip durch die Thuner Kanalisation

Thuns Kanalisation – In der Kloake In der Serie «Das Oberland unter Tag» verlassen ein Redaktor und ein Fotograf ihre Komfortzone: Sie erkunden die Thuner Kanalisation. Marc Imboden

Redaktor Marc Imboden zeigt die Dimension des Regenrückhaltebeckens beim Grabengut. Dieses Bauwerk verhindert, dass bei starkem Regen die Strassen überflutet werden. Foto: Patric Spahni

Mit den hohen Fischergummistiefeln und dem orangen, viel zu grossen Overall sehe ich aus wie ein gefangener Taliban, der wegen guter Führung einen Angelausflug machen darf. Doch ich stehe nicht in einem glasklaren Bach, sondern in einer trüben Brühe. Und es sind keine Fische, die sich an meinen Stiefeln vorbeischlängeln, sondern Toilettenpapier und menschliche Fäkalien.

Serie «Das Oberland unter Tag» Infos einblenden Abwasserkanäle, Partykeller oder Tunnelbauten – das Berner Oberland lässt sich auch unter Tag entdecken. Diese Zeitung widmet diese Serie den Bauten und Erlebnissen unter Tag. (ngg)