Untersuchung aus Hongkong – Trinkgeld: Barzahlende geben mehr Wenn Gäste mit Münzen und Scheinen bezahlen statt mit Karte, legen sie eher noch mal etwas drauf. Auch zwischen Männern und Frauen gibt es Unterschiede – woran das liegt. Sebastian Herrmann

Wenn die Gäste die Rechnung bar zahlen, geben sie mehr Trinkgeld, zumindest gemäss einer Untersuchung aus Hongkong. Foto: Manuela Matt

Nach Dessert, Kaffee und Abschlussschwätzchen bricht abermals eine Zeit der Entscheidungen an. Denn wenn die Rechnung an den Tisch gebracht wird, stellen sich zahlreiche Fragen. Zusammen oder getrennt? Wenn einer die gesamte Rechnung bezahlt, wer übernimmt das? Schliesslich: Wie viel Trinkgeld ist angemessen, um sich für Service, Essen und Atmosphäre erkenntlich zu zeigen?

Aus Sicht der Bedienung stellen sich hingegen ein paar Fragen weniger. Eine davon aber lautet: Bar oder mit Karte? Mutmasslich könnte sich das Servicepersonal ein wenig mehr freuen, wenn die Gäste ihr Portemonnaie zücken, um die Rechnung mit Bargeld zu begleichen. Denn wie Ökonomen um Vikas Kakkar von der Universität Hongkong im Journal of Behavioral and Experimental Economics berichten, geben Gäste dann mehr Trinkgeld, als wenn sie mit Karte zahlen. Wer Banknoten und Münzen überreiche, so das Argument der Forscher, mache seine Transaktion für andere am Tisch deutlicher sichtbar als bei einer Bezahlung per Karte. Das erhöhe den Anreiz, sich nicht lumpen zu lassen und auf diese Weise sein Image als grosszügiger Mensch zu pflegen.

Wer seine Rechnung mit Karte begleicht, gibt oftmals weniger Trinkgeld, als Barzahlende. Foto: Manuela Matt

Die Wissenschaftler sammelten ihre Daten in einem grossen chinesischen Restaurant in Hongkong. Insgesamt werteten sie 572 Transaktionen aus, die alle während der Mittagszeit getätigt wurden. Das Restaurant, so berichten die Ökonomen um Kakkar, schlägt automatisch eine Servicepauschale von zehn Prozent auf die Rechnung auf, was in Hongkong die gängige Praxis sei.

Darauf noch freiwillig Trinkgeld zu addieren, wird demnach nicht zwingend erwartet, ist aber natürlich aus Sicht des Personals wünschenswert. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies auch geschah, war deutlich höher, wenn die Gäste bar bezahlten. In diesem Fall gaben 49 Prozent von ihnen Trinkgeld. Beglichen sie die Rechnung per Kreditkarte, gaben hingegen nur 31 Prozent den Bedienungen einen Extrabetrag.

Trinkgeld zur Imagepflege?

Das widerspreche zunächst einigen Befunden aus der Verhaltensökonomie, schreiben die Autoren. Demnach geben Menschen eher und etwas leichtfertiger Geld aus, wenn sie mit Karte bezahlen. Zum einen, weil ihnen dann oft der genaue Überblick über ihre finanzielle Lage fehle; zum anderen, weil der psychologische Schmerz etwas grösser sei, wenn man sich von Banknoten trennen muss, die physisch vorhanden sind – beziehungsweise: waren.

Alleine daraus leiten die Forscher ab, dass im Vergleich höhere Barzahlungen im Restaurant aus Gründen der Imagepflege getätigt werden. Auch andere Befunde sprachen dafür: So gaben Gäste dann mit höherer Wahrscheinlichkeit kein Trinkgeld, wenn sie alleine gegessen hatten. Ausser dem Personal war dann schliesslich niemand vorhanden, den man beeindrucken könnte. Nur 16 Prozent der alleine speisenden Gästen gaben überhaupt Trinkgeld.

Je grösser die Runde am Tisch hingegen war, desto höher war auch die Wahrscheinlichkeit, dass Trinkgeld gegeben wurde – besonders, wenn die Rechnung bar beglichen wurde. Dann fiel das Trinkgeld auch etwas üppiger aus.

Im Vergleich zeigten sich ausserdem die männlichen Gäste spendabler als Frauen: Sie gaben mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit – etwa zehn Prozent – überhaupt Trinkgeld und dann im Durchschnitt auch noch mehr als die weiblichen Gäste. Vermutlich finden es Männer etwas wichtiger, sich in grosser Runde als spendabel und damit tendenziell auch wohlhabend zu präsentieren.

