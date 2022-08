Wasserkraftprojekt an der Trift – Triftkomitee fordert Erhaltung der «wilden Naturlandschaft» Das Triftkomitee protestierte am Gletschersee gegen den Bau eines neuen Stausees. In einer Stellungnahme wenden sich die Gegner zudem gegen die Änderungen im Richtplan des Kantons Bern.

Der Triftsee mit Triftgletscher. Hier plant die Kraftwerke Oberhasli einen Stausee. Foto: Bruno Petroni

Rund 50 Mitglieder des Triftkomitees und Gleichgesinnte demonstrierten am Samstag im Triftgebiet gegen die Pläne der Kraftwerke Oberhasli (KWO), in der Trift eine neue Staumauer zu bauen. Dies schreibt das Komitee in einer Mitteilung. Die geplante Betonmauer würde rund 170 Meter hoch, das einmalige Gletschervorfeld mit dem grössten natürlichen Gletschersee der Schweiz würde grossflächig überflutet. «Der eindrückliche Rückzug des Triftgletschers innert weniger Jahre hat eine einzigartige, wilde Naturlandschaft entstehen lassen, die für unsere Generation und die Nachwelt erhalten werden muss», steht weiter im Communiqué.

Bund und Kanton Bern sollen die Trift als eine der letzten vom Menschen kaum veränderten Hochgebirgslandschaften unter Schutz stellen, anstatt sie durch einen neuen Stausee zu zerstören, fordert das Komitee. In der Schweiz seien bereits 95 Prozent des Potenzials der Wasserkraft ausgeschöpft. Für den geplanten Trift-Stausee sollen 400 Millionen Franken investiert werden, 60 Prozent davon sollen dank Bundessubventionen finanziert werden. Mit diesem Betrag könnte man dank moderner Solaranlagen deutlich mehr Strom erzeugen, schreibt das Komitee.

Stattdessen Solarenergie

Das Triftkomitee verlangt, dass «endlich das riesige Potenzial der Solarenergie an Gebäuden und entlang bestehender Infrastrukturen wie Autobahnen, Industriegebäuden und Lawinenverbauungen genutzt wird». Zusammen mit weiteren Organisationen reicht das Triftkomitee eine Stellungnahme ein gegen die Änderungen zur Grimsel und Trift im Richtplan. Mit diesen wolle der Kanton Bern Neu- und Ausbauprojekten in der Trift sowie an der Grimsel und am Oberaargletscher den Weg ebnen und Schutzbestimmungen aushebeln.

«Wir fordern eine faire Interessenabwägung, die berücksichtigt, dass die ungeschmälerte Erhaltung der betroffenen Schutzgebiete und Landschaftswerte von sehr hohem Wert ist», schreibt das Komitee. Die Projekte Trift, Grimsel und Oberaar sollen deshalb sistiert und die betroffenen Gebiete unter Schutz gestellt werden. Die dadurch frei werdenden finanziellen Ressourcen sollen in erster Linie in die ökologisch weit verträglichere Sonnenenergienutzung investiert werden. Diese sei in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt worden.

pd/ngg

