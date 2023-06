Entscheid über neuen Stausee – Trift-Projekt ist Test für Umgang mit schmelzenden Gletschern Der Grosse Rat entscheidet über das neue Wasserkraftwerk an der Trift. Das führt zu einer Kontroverse, wie man auf den Rückzug der Gletscher reagieren soll. Simon Thönen

Mit dem Rückzug des Triftgletschers (hinten im Bild) ist ein See entstanden, der nun gestaut werden soll. Fotomontage des geplanten Stausees: Kraftwerke Oberhasli

Voraussichtlich am Donnerstag fällt das bernische Kantonsparlament den Entscheid über die Konzession für das Wasserkraftwerk an der Trift. Die Zustimmung gilt als sicher. Auch die Fraktion der Grünen wird «mit deutlicher Mehrheit» für den Bau des Kraftwerks stimmen, wie sie mitteilte. In den übrigen Fraktionen dürfte die Zustimmung ohnehin gegeben sein.