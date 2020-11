«Triage ist in jedem Fall moralisch problematisch»

Mögliche Engpässe in Spitälern

Mathias Wirth ist Assistenzprofessor für Ethik an der Universität Bern. Unter seiner Leitung hat ein internationales Fachgremium Empfehlungen erarbeitet, um Triagen zu vermeiden.

Herr Wirth, die Zahl der freien Intensivbetten nimmt weiter ab. Alle reden von Triage als letztem Ausweg. Wieso sind Sie dagegen?

Ich habe in Stellungnahmen bisher auf den tragischen Charakter der Triage verwiesen. Denn wer in der Schweiz ein Spital betritt, kann damit rechnen, dass er Hilfe bekommt, egal wer er ist oder woran er leidet. Genau dies nimmt die Triage teilweise zurück. Ich bin also nicht gegen die Triage, das wäre absurd, weil sonst willkürlich entschieden würde, wem geholfen wird, wenn nicht allen geholfen werden kann. Dennoch gefährdet sie die Würde oder die Heiligkeit des Lebens, alles Begriffe, die den unbedingten Schutz der Person meinen. Wenn daran gerüttelt wird, erschüttert dies unsere ganze Gesellschaft.