MSL-Club SC Lyss – Treue Seelen im Seeland Der SC Lyss ist in dieser Saison der beste Berner MSL-Club. Der Verein ist im Ort fest verankert, einiges hat sich aber zuletzt verändert. Reto Pfister

Der SC Lyss stösst bei der Bevölkerung auf grosses Interesse. Foto: Stefan Wermuth

Ein Lysser muss nicht weit fahren, um professionelles Eishockey zu sehen, Biel im Nordwesten und Bern im Südosten sind nahe. Und dennoch hat es der lokale Schlittschuhclub (SC) stets geschafft, ein treues Publikum in die Seelandhalle zu locken. 515 Besucher verfolgten in der Regular Season 2019/20 im Schnitt die Spiele, mehr als bei den Berner MSL-Rivalen Wiki-Münsingen, Thun und Huttwil. Dazu kommt auch noch sportlicher Erfolg, als einziges Team aus dem Kanton hat sich Lyss für den Playoff-Halbfinal qualifiziert. Was zeichnet also diesen Verein aus?

«Er ist ein Dorfclub geblieben», sagt Noel Gerber (52). Zusammen mit seinem Bruder Reto gehörte er in den 90er-Jahren und Anfang des aktuellen Jahrhunderts zu den Führungsfiguren des Teams. Die Gerber-Brüder führen in Lyss einen seit 120 Jahren bestehenden Gartenbaubetrieb. Im SC ist er als Juniorentrainer und Seniorenspieler nach wie vor aktiv; sein Neffe Florin (27) ist der aktuelle Captain der ersten Mannschaft. «Es waren immer Vorstände am Werk, die gute Arbeit geleistet haben. So blieb der Club stets stabil», nennt Gerber einen wichtigen Faktor für den Erfolg des Vereins. Was wichtig war, nachdem sich Lyss in den 90er-Jahren als NLB-Verein verschuldet hatte. Ein Aufstieg ins Profihockey wird seither nicht mehr angestrebt. Der Verein sei unter Sportinteressierten im Ort nach wie vor ein Thema, sagt Gerber. Und es gibt auch einen guten Stamm an lokalen Donatoren und einen Fanclub, der auch an die Auswärtsspiele mitreist. Dann kommt er jedoch auf eine wesentliche Veränderung zu sprechen. Wer heute für Lyss spielt, ist nicht zwingend Lysser.

Noel Gerber war bei Lyss Captain. Heute betreut er Junioren. Archivbild: Viktor Wälty

Zusammenarbeit mit Biel

Was nicht nur für den Wohnort gilt – Nachwuchsspieler in Gerbers U-11-Team stammen aus Erlach, Schüpfen oder Münchenbuchsee. Sondern auch für die Vereinszugehörigkeit. Heute ist es normal, dass von den Kleinsten an mit anderen Vereinen zusammengearbeitet wird. Im Fall von Lyss mit Biel. «Wir drehen quasi jeweils die Leibchen um, am einen Tag spielt ein Block von uns mit Biel, am anderen ein Block von ihnen mit Lyss.» Dies ist aber nicht nur im Seeland der Fall, sondern überall; es ist in den letzten Jahren im Eishockey üblich geworden, um die jungen Spielerinnen und Spieler besser fördern zu können.

Es sei eine andere Zeit geworden, sagt auch Hans David Steiger (70), der von 1993 bis 2006 die erste Mannschaft des SC Lyss betreut hat. Auch der pensionierte Reallehrer ist heute immer noch im Verein aktiv, er leitet am Mittwochmittag ein für alle Goalies im Verein offenes Torhütertraining. «Ich hatte noch 20 Spieler im Kader, die in jeder Einheit mit dabei waren», sagt Steiger. «Heute sind für ein MSL-Team 30 Akteure gemeldet. Einige spielen noch mit einem Nachwuchsteam oder erhalten Einsätze im Profibereich, umgekehrt kommen aus der Swiss League oder von den Junioren Leute temporär zu Lyss.» Er trauert den früheren Gegebenheiten jedoch nicht nach. «Auch wenn dadurch nicht alle Spieler gleich stark im Verein verankert sind, ändert das nichts daran, dass der SC im Ort beliebt ist.» Dazu trage auch bei, dass mit Serge Meyer ein Lysser das MSL-Team trainiert. Er wohnt auch dort und startete im lokalen Verein seine Karriere, ehe er in Biel zum Captain und langjährigen Leistungsträger avancierte.

Auch Steiger betont, wie wichtig es sei, dass im Verein Kontinuität herrsche. «Es sind viele im Club tätig, die schon lange mit dabei sind», sagt er. Und darin liegt wohl begründet, dass der SC Lyss trotz aller Veränderungen seine Wurzeln nicht verliert.