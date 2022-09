Sportschützen Blausee-Mitholz – Treffsicher seit 100 Jahren 12 Mitglieder stellten am 22. Oktober 1922 die Flobertschützengesellschaft Mitholz auf die Beine. Am 17. September feiern die heutigen Sportschützen Blausee-Mitholz ihr Jubiläum. Heidy Mumenthaler

Am Amtsschiessen von 1980 unter der Fluh. In den 1930er-Jahren wurde dort das erste Schützenhaus gebaut. Foto: PD

«Am 22. Oktober trafen sich 12 Männer im Hause Hari und gründeten die Flobertschützen», steht im Vorwort des Präsidenten Karl Steiner in der Jubiläumsschrift, die von Karl Müller unter Mithilfe der Ehrenveteranen verfasst wurde. Die Gründungsmitglieder hatten ein Ziel vor Augen, wie es heute noch gültig ist, nicht nur die Betätigung des Schiesssportes, sondern auch die Kameradschaft und das gesellige Beisammensein zu pflegen. 1929/30 wurde an der Versammlung einstimmig beschlossen, dass in Zukunft anstelle von Flobertschützen Sportschützen geschrieben wird.