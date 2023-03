«Die Räuber» bei Bühnen Bern – Treffen sich drei Greise im Spitalbett Regisseur Mathias Spaan verlegt Schiller in die Zukunft, um die Vergangenheit zu hinterfragen. Aber warum nur? Lena Rittmeyer

Diese Hautfetzen werden sie sich noch von den Gesichtern schwitzen: Kilian Land, Linus Schütz und Claudius Körber (von links nach rechts) als betagte Räuberbande. Foto: Florian Spring

Da hockt sie nun also, die blutrünstige Räuberbande. Nicht im finsteren Wald am Lagerfeuer, wie man sich das ohne viel Fantasie ausmalen würde. Sondern in schmucklosen Spitalbetten, erleuchtet von zwei einsamen Neonröhren. Alt sind sie geworden, hier bei Bühnen Bern in der Vidmar 1, wo der deutsche Regisseur Mathias Spaan Friedrich Schillers 1782 uraufgeführtes Drama «Die Räuber» nicht für die Gegenwart aufdatiert – sondern in die Zukunft verlegt. Und damit das meiste Geschehen in die Vergangenheit.