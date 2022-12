Treffen mit Joe Biden – Selenski auf dem Weg nach Washington Der Besuch des ukrainischen Präsidenten im Weissen Haus ist ein Zeichen, dass die USA die Ukraine weiterhin im Krieg unterstützen werden – es ist ein historischer Moment. Fabian Fellmann , Florian Hassel

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski im April 2022 in Kiew. Foto: Evgeniy Maloletka (Keystone)

Es ist eine historische Reise, von der wohl nicht nur die Ukrainer gern erfahren würden, wie sie überhaupt möglich war. Ihr Präsident Wolodimir Selenski ist am Mittwoch zu einem Besuch bei US-Präsident Joe Biden in Washington eingetroffen. Es ist das erste Mal seit dem russischen Überfall am 24. Februar, dass Selenski sein Land verlassen hat.