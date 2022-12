Foto-Adventskalender, Tag 15 – Traumland Bern Wo schläft man am besten? Bilder zeigen, wo Bernerinnen und Berner eingeschlafen sind. René Wüthrich

Die Langeweile in einem Wartsaal, beim Ausharren, weil ein Zug nicht kam oder schon fort war, ist übermächtig. Zwar stemmt man sich innerlich mit aller Kraft gegen den Schlaf, sucht eine Beschäftigung mit dem Auge, aber es gelingt nicht. Das Auge wird sich langsam schliessen. Foto: Paul Senn, GKS

Wer schläft, möchte nicht gestört werden. Schlaf heisst, dass man für einen Moment genug von der Welt gesehen hat. Man schliesst die Augen. Schlafen ist nicht Chaos, auch wenn die Träume manchmal so wirken. Schlaf ist in Ordnung. Man schläft in der Nacht, daheim, und ist wach am Tag. Dann arbeitet man, geht einkaufen, versucht vielleicht sogar ein Glück zu finden, das darüber hinausgeht. Am Tag zu schlafen, wird nicht geschätzt. Schlaf stört. Tagträumer ist kein Kompliment. Sich einfach mitten im Treiben der Welt so ein kleines, stilles Inselchen herauszunehmen, ein Nickerchen, das ist nicht immer anständig. Der schlafende Mensch ist nämlich abwesend, anderswo als der Mensch, der wach ist. Er hat sich verabschiedet, irgendwie. Fast wie durch Magie. Vielleicht ist er für ein Momentchen aus sich selbst herausgetreten, und nur der Körper ist noch da, wie es sich die alten Griechen überlegt hatten. Bestimmt nimmt ein Schlafender oder eine Schlafende eine Art Auszeit. Die so wichtige Welt und ihre Anforderungen sind nun ein bisschen egal und sollen sich nicht so wichtig nehmen. Schlaf gehört zu den rätselhaften Zuständen der Menschen und zweifellos zu ihren friedlichsten. Dennoch, manchmal ist Schlaf sogar illegal.

Dauert es lange genug, schläft irgendeinmal jeder und jede ein. Es kann einen überall erwischen. Foto: Carl Jost, StAB FN Jost G 2586

Bei der Kirche im Schatten kahler Bäume, im Frühling, wegen Frühjahrsmüdigkeit, auf einer langen, einladenden Bank aus Holz auf der Münsterplattform. Foto: Walter Nydegger, StAB FN Nydegger L239_24

Auf dem Märit, wenn nichts läuft. Foto: Carl Jost, StAB FN Jost P 181

Ein Zeitungsverkäufer? Beim Kiosk, neben Büchern und Zeitschriften, die viel zu berichten hätten. Wehe, die Glocken gehen los. Paul Senn, GKS

Im Zug, in einem Abteil dritter Klasse bei offenem Fenster. Foto: Carl Jost, StAB FN Jost 3974

Spät im Wartsaal. Foto: Albert Winkler, StAB FN Winkler M 54

Kranke sollen viel schlafen. Gut aber, wenn jemand für einen wach ist. Foto: Carl Jost, StAB FN Jost 1338

Auf dem Kachelofen, wo es schön warm ist, schläft man wie von selbst – und selten allein. Foto: Walter Laederach, StAB N Laederach 55_25

Dort, wo man nicht soll. Eine Polizeikontrolle mitten im Schlaf, was für ein Albtraum. Foto: Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 333

Auf der Reise vom Ankommen träumend. Foto: SBB Historic

Recht oft im Militär. Ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen. Foto: Carl Jost, StAB FN Jost N 4791

Unterwegs, bei einer Rast. Foto: Carl Jost, StAB FN Jost 5348

Es kann auch am alten Bahnhof in Münsingen passieren, den es seit vierzig Jahren nicht mehr gibt. Die Hausiererin ist sicher müde vom Herumgehen im weitläufigen Dorf. Foto: Eugen Thierstein, Burgerbibliothek Bern N Eugen Thierstein 458/1

Bei der Fahrt heim vom Skifahren. Damals hatte es noch Platz in solchen Zügen. Foto: SBB Historic

Nach dem Genuss von übermässig viel Alkohol. Foto: Paul Senn, GKS

Wenn man aussteigen sollte, Geschäfte rufen. Foto: SBB Historic

Im Dienst. Foto: Carl Jost, StAB FN Jost N 5041

An der Sonne und der frischen Luft im Grünen. Foto: Carl Jost, StAB FN Jost P 5483

Während der Kaffeepause in der Kantine. Foto: Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 1274

Unter Beobachtung. Foto: Albert Winkler, StAB FN Winkler M 53

Einige können nicht schlafen. Foto: Albert Winkler, StAB FN Winkler M 51

In der Ecke. Foto: Albert Winkler, StAB FN Winkler M 52

Just so.

Der Fotograf mit der Kamera auf dem Bild ist übrigens der bekannte Guisan-Porträtist und bedeutende Berner Fotograf Hans Steiner. Übrigens der Lehrmeister von Eugen Thierstein. Foto: Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 9559

An der Autobahn 1973. Foto: photopress/key

Was ist nur passiert? Eben war ich noch auf Glückswegen – und nun hier? Foto: Albert Winkler, StAB FN Winkler M 58

Auf einer Alp neben einem Schneefeld. Wunderbare Schuhe. Foto: Alfred Lindenmann MFK L_00806

Aus der Traum. Foto: Albert Winkler, StAB FN Winkler M 59

Am Funkgerät.

Auf dem Heimweg. Fotos: Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 1987

