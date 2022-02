0:2-Niederlage beim FC Aarau – Traumkulisse, Traumtore – und schläfrige Thuner Die Berner Oberländer finden im Brügglifeld nie ins Spiel und sind in einer phasenweise spektakulären Partie nicht viel mehr als Statisten. Adrian Horn

Stets einen Schritt voraus sind Randy Schneider und die weiteren Aarauer dem FC Thun. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Es ist so was wie die letzte Chance. Fabian Rüdlin setzt sich den Ball auf der linken Seite und wird ihn in den Strafraum treten, wo das Gros seiner Mitstreiter wartet – darauf hoffend, jetzt, nach exakt 90 Minuten, endlich den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch Rüdlin, diesem im Grunde so feinen Fussballer, missrät die Hereingabe; sie landet direkt bei Simon Enzler, dem Keeper des FC Aarau.