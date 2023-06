Geldberater: Eigenheim finanzieren – Traumhaus gefunden, aber ganzes Geld in Fonds angelegt? Wer ein Haus kaufen will, sollte seine Finanzen frühzeitig anschauen – und genügend liquide Mittel bereit halten. Martin Spieler

Aufgrund meist gebundener liquider Mittel müssen Immobilienkäufe frühzeitig in die Wege geleitet werden. Illustration: Christina Baeriswyl

Aus Erbschaften durfte ich 700'000 Franken erben. Ich habe eventuell im nächsten Jahr Gelegenheit, ein Haus zu kaufen und möchte die 700'000 Franken dafür einsetzen. Das Geld ist in Wertschriften angelegt, in 13 verschiedenen Fonds, auch Titel mit nachrangigen Anleihen (Tier-2), einem Fonds mit Gold und einem Hedge-Fonds. Das erscheint mir ziemlich riskant. Alle Anlagen haben an Wert verloren. Was tun, verkaufen oder halten? Als konservative Anlegerin denke ich, dass es besser ist, sich für den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach zu entscheiden. Ich würde alles verkaufen und auf eine Bank mit Staatsgarantie überweisen. Oder wäre es besser, das Geld auf verschiedene Banken zu überweisen, auf Konten bis 100’000 Franken? Da ich noch über weitere Mittel verfüge, könnte ich auch an Kassenobligationen denken. Die Strategie wäre, einen Verlust zu realisieren, dafür aber auf der sicheren Seite zu sein. Ist das eine gute Idee? Leserfrage von J.B.