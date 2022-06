Krieg in der Ukraine – Berner Schulen stehen vor neuen Problemen Zusätzliche Belastung für Lehrpersonen: In den nächsten Monaten werden voraussichtlich vermehrt traumatisierte Flüchtlingskinder Klassen besuchen. Mirjam Comtesse Adrian Moser (Fotos)

In der Villa Stucki unterrichtet eine Lehrerin der «Ukraine Schule Bern» Flüchtlingskinder. Der Fokus liegt auf Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Foto: Adrian Moser

Die Kinder fühlen sich offensichtlich wohl in der kleinen Runde. Die vier Mädchen und zwei Buben hören gespannt zu, während die beiden Lehrerinnen und Lehrer von ukrainischen Traditionen erzählen. Bei der Frage nach ukrainischen Städtenamen schiessen ein paar Hände in die Höhe. «Den Kindern tut es gut, Kontakt mit Gleichaltrigen in ihrer Muttersprache zu haben», sagt Daniela Lutz. Sie ist Vizepräsidentin des Vereins Zonta Bern, der Frauen in Beruf und Gesellschaft fördert. Ihre Sektion hat zusammen mit der Ukraine-Hilfe Bern sowie freiwilligen Helferinnen und Helfern die «Ukraine Schule Bern» gegründet.