Einweihung in Hofstetten – Trauffers «Bretterhotel» ist fertig So hohe «Brätterbigine», wie sie jetzt am Dorfrand von Hofstetten stehen, gibt es selten. Sie beherbergen Trauffers Erlebniswelt und sein Hotel. Anne-Marie Günter

Marc Trauffer weiht sein neues Bretterhotel mit Erlebniswelt ein. Hier enthüllt er gemeinsam mit Ehefrau Brigitte die Tafel am Eingang. Foto: Bruno Petroni

«Doch Heiterefahne, miis Härz ghört da hi.» In Hofstetten, wo Marc Trauffers Herz laut diesem, seinem, Songtext hingehört, haben er und seine Frau Brigitte jetzt die weitaus spektakulärsten zwei «Brätterbigine» im Schweizer Land: Zwei Gebäude, die am Dienstag eröffnet wurden, erinnern dank 180 Kubikmetern Holzbalken, mit denen sie eingekleidet sind, an die Sägerei Amacher, die früher auf diesem Stück Land gestanden hat.