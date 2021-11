Britische Universität – Transgender-Aktivisten vertreiben prominente Professorin In Grossbritannien macht sich Empörung darüber breit, dass eine Philosophieprofessorin aus dem Amt gejagt wurde. Transgender-Aktivisten aber, denen «mittelalterliche» Methoden vorgeworfen werden, feiern den Abgang als Sieg. Peter Nonnenmacher aus London

Opfer der Cancel-Culture: Die britische Philosophin Kathleen Stock. Foto: Graeme Robertson (Guardian, eyevine, laif)

In Grossbritannien will eine Affäre, die sich an «unbotmässigen» Ansichten einer Uni-Professorin entzündet hat, nicht zur Ruhe kommen. Die Philosophin Kathleen Stock, die bis vor kurzem im südenglischen Brighton lehrte, fühlt sich durch eine regelrechte Hetzjagd aus dem Amt gedrängt.

Seit Stock vor kurzem kapitulierte und ihre Stelle aufgab, haben sich gleich zwei Staatssekretärinnen und eine Ministerin der Regierung Boris Johnsons hinter sie gestellt und sich empört gezeigt über ihre Behandlung. Fast jeden Tag ist Neues über den Fall zu lesen. Die Sache rührt an eine empfindliche Stelle im öffentlichen Diskurs der Inselnation.