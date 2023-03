Gymertheater in Interlaken – Transformationen in Theaterform «Transformation» heisst das Schauspiel, das fünf Gymnasiastinnen und ein Gymnasiast dieses Jahr zeigen. Anne-Marie Günter

Sie werden sich verwandeln (v.l.): Melinda Brand, Nora von Allmen, Axénia Timotin, Ava Lovell, Remo Grossen und Aina Scherling. Foto: Anne-Marie Günter

Theater ist am Gymnasium Interlaken Wahlfach. Fünf junge Frauen – drei von ihnen besuchen das Gymnasium in Gstaad – und ein junger Mann wählten es. «Es ist schön, mit einer Gruppe zu arbeiten, in der sich alle bewusst für das Theaterspielen entschieden haben», sagt der Theaterpädagoge Matthias Rüttimann aus Biel, der seit einigen Jahren in Interlaken das Fach unterrichtet. Nicht nur als Theorie.