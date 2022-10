Auf dem Chasseral – Traktorfahrer kommt bei Unfall ums Leben Auf dem Chasseral ist am Freitag ein Traktorfahrer unter seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen.

Das Berggasthaus auf dem Chasseral: Der Unfall passierte zwischen Gasthaus und Passhöhe. Foto: Christian Beutler (Archiv Keystone)

Der 67-jährige Mann war am Nachmittag mit seinem Traktor vom Berggasthaus Chasseral in Richtung Passhöhe unterwegs. Rund 200 Meter nach dem Hotel kippte das Gefährt auf die linke Seite, der Fahrer fiel aus der Kabine und geriet unter den Traktor. Trotz Sofortmassnahmen konnten die Rettungskräfte nur seinen Tod feststellen, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.



Beim Opfer handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern. Warum es zum Selbstunfall kam, wird untersucht. Die Strasse auf dem Gemeindegebiet von Nods musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

SDA

