Schwerer Unfall in Steffisburg – Traktor erfasst Töff – Fahrer stirbt Auf der Schwandenbadstrasse in Steffisburg hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Traktor und einem Töff ereignet. gbs/pkb

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr bei einem Unfall mit einem Traktor und einem Motorrad (hinter Sichtschutz, nicht zu sehen) auf der Schwandenbadstrasse in Steffisburg. Foto: Gabriel Berger

Ein Leserreporter dieser Zeitung meldete am Donnerstag kurz nach 16 Uhr, dass sich nahe der Verzweigung Erlen-/Schwandenbadstrasse in Steffisburg ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Traktor ereignet habe. Wie ein Augenschein vor Ort zeigte, kam der Traktor beim Unglück von der Strasse ab und landete halb in der Böschung, halb im Vorgarten der Nachbarschaft. Der Töff lag unmittelbar davor auf dem Asphalt. Bis aufs Trottoir waren überall Scherben zu sehen; auch ein Kandelaber wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Bei Kolonne passierte es

Am Abend teilten die Kantonspolizei Bern und die regionale Staatsanwaltschaft Oberland mit, dass die Unfallmeldung um zirka 15 Uhr bei den Einsatzkräften eingegangen sei. Ein Traktor mit Anhänger sei auf der Schwandenbadstrasse Richtung Steffisburg unterwegs gewesen, als sich kurz vor der Verzweigung mit der Erlenstrasse wegen einer Baustelle eine Kolonne gebildet hatte.

«Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 68-jährigen, im Kanton Bern wohnhaften Schweizer.» Aus der Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern

«Der Traktor erfasste aus noch zu klärenden Gründen ein Motorrad, das sich als hinterstes Fahrzeug in der Kolonne befand», schreibt die Polizei weiter. Dabei sei der Lenker des Töffs so schwer verletzt worden, dass die Rettungskräfte nur noch dessen Tod feststellen konnten. «Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 68-jährigen, im Kanton Bern wohnhaften Schweizer», so die Polizei.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste die Erlenstrasse im betroffenen Bereich während mehrerer Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Steffisburg richtete eine Umleitung ein. Zur Klärung des Unfallhergangs haben die Kapo unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.

