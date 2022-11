Unfall in Bern – Traktor auf Seite gekippt – Lenker leicht verletzt Ein Traktorfahrer hat am Samstagnachmittag im Neufeld einen Selbstunfall gebaut. Die betroffene Strasse war rund zwei Stunden gesperrt.

Ein Traktor kippte am Samstag in Bern auf die Seite. Foto: zvg/Kantonspolizei Bern

Ein Traktorfahrer ist am Samstag in Bern leicht verletzt worden. Die Tiere im Viehanhänger blieben bei dem Unfall unversehrt, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Nach ihren Erkenntnissen war der Traktor unterwegs von der Halenbrücke in Richtung Neufeld. Vor dem Kreisverkehr Neufeld befuhr er aus noch unbekanntem Grund rechts eine Stützmauer und kippte in der Folge auf die Seite. Der Lenker konnte selbständig aus dem Fahrzeug steigen. Die Ambulanz brachte ihn ins Spital.

SDA/mb

