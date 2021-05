Stadtrat Burgdorf – Training für den Nachwuchs wird nicht günstiger Sollten die Jungen auch in den Liegenschaften städtischer Aktiengesellschaften kostenlos Sport treiben können? Nein, finden die Politikerinnen und Politiker. Regina Schneeberger

Auch künftig wird den jungen Vereinsmitgliedern die Eismiete nicht erlassen. Symbolfoto: Getty Images

Wenn Kinder und Jugendliche in Burgdorf Sport treiben wollen, haben sie die Qual der Wahl: Vom Leichtathletikverein über die Jugendriege bis zum Eishockeyclub – eine Vielzahl an Vereinen bietet Trainings an. Die Stadt unterstützt diese Angebote auf verschiedene Weisen. Etwa mit finanziellen Beiträgen. Und indem die jungen Mitglieder die städtischen Liegenschaften kostenlos nutzen können – Turnhallen, die zu den Schulanlagen gehören, beispielsweise.

Den BDP-Stadträten reicht diese Förderung aber nicht aus. In einem parlamentarischen Auftrag fordern sie, dass auch das Training in AGs, deren Aktienmehrheit der Stadt gehört, für Schulpflichtige kostenlos sein sollte. Beispielsweise die Nutzung des Hallenbads oder das Training auf den Eisflächen der Localnet-Arena.