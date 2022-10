Swiss Ice Hockey Day im Oberland – Trainieren mit den Profis Am 6. November sind in den Oberländer Eishallen viele Profis anzutreffen. Darunter auch Weltmeister. Sie trainieren gemeinsam mit dem Nachwuchs. Samuel Günter

2019 kehrte Gottéron-Profi Marc Abplanalp am Swiss Ice Hockey Day an seine frühere Heimstätte, das Sportzentrum Grindelwald, zurück. Foto: Christoph Buchs

«Unser Motto lautet: Gemeinsam trainieren, gemeinsam kämpfen, gemeinsam siegen», schreibt Swiss Ice Hockey auf seiner Website. Und am 6. November wolle man im Rahmen des Swiss Ice Hockey Day dieses wichtige Miteinander pflegen. Der Anlass findet in zahlreichen Eishallen landauf, landab statt, und die Profis aus den höchsten Ligen trainieren gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen.

So auch im Oberland. So macht etwa im Eissportzentrum Bödeli in Matten ein Weltmeister seine Aufwartung: der Finne Haari Pesonen von den SCL Tigers. Und mit Sandra Heim (ZSC Lions) und Tanja Hänggi (EV Bomo) kehren zwei Spielerinnen aus der höchsten Spielklasse an den Ort zurück, wo sie mit dem Eishockey begannen. Ein Weltmeister ist auch auf der Eisbahn Gstaad anzutreffen: Der Schwede Oscar Lindberg, der gleich von zwei weiteren Ausländern des SC Bern – Éric Gélinas und Colton Sceviour – begleitet wird.

Welche Stars wo mittrainieren Infos einblenden Eisbahn Gstaad von 11 bis 13 Uhr: Éric Gélinas, SC Bern; Oscar Lindberg, SC Bern; Colton Sceviour, SC Bern; Damien Brunnen, EHC Biel-Bienne; Fabio Hofer, EHC Biel-Bienne. Eissportzentrum Jungfrau, Matten, von 13 bis 15 Uhr: Marc Michaelis, SCL Tigers; Harri Pesonen, SCL Tigers; Tanja Hänggi, EV Bomo Thun; Jana Gerber, EV Bomo Thun; Sandra Heim, ZSC Lions. HotShot Arena, Unterlangenegg, von 9 bis 12 Uhr: Marc Aeschlimann, SCL Tigers; Cody Eakings, SCL Tigers; Fabian Halimann, EHC Winterthur; Luca Enger, SC Langenthal. Kunsteisbahn Grabengut, Thun, 10.30 bis 13.30 Uhr: Luca Boltshauser, SCL Tigers; Cédric Aeschbach, SCL Tigers; Claudio Caonau, SCL Tigers; Joshua Fahrni, SC Bern; Cody Goloubef, SC Bern; Alena Lynn Rossel, EV Bomo Thun; Simone Minder, EV Bomo Thun; Nubya Aeschlimann, EV Bomo Thun. Kunsteisbahn Kandersteg von 13 bis 16 Uhr: Kejio Weibel, SCL Tigers; Ronny Dähler, SC Bern; Noah Fuss, SC Bern; Andreas Schranz, EV Bomo Thun; Estelle Duvin, EV Bomo Thun; Maija Otamo, EV Bomo Thun. Sportanlage TEC, Lenk, von 10 bis 13 Uhr: Andri Henauer, SC Bern; Mika Henauer, SC Bern; Santiago Näf, SC Bern. Sportzentrum Grindelwald von 14 bis 17 Uhr: Miro Zryd, SCL Tigers. Weitere Infos: auf www.sihf.ch.

«Gemeinsam könnt ihr auf dem Eis Übungen machen und zusammen mit den Stars der National League, der Swiss League und der Women’s League trainieren», schreibt Swiss Ice Hockey weiter. Helm – am besten ein Eishockeyhelm mit Gitter oder ein Fahrradhelm –, Schlittschuhe und Handschuhe sind obligatorisch, Ellenbogen- und Knieschoner empfohlen. An den meisten Standorten können diese Ausrüstungsgegenstände gemietet werden.

Am Swiss Ice Hockey Day 2016 trainierte der damalige SCB-Verteidiger Justin Krueger mit über 80 Kindern im Eissportzentrum Bödeli. Foto: Monika Hartig

