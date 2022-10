Massenpanik bei Fussballspiel – Trainer berichtet von chaotischen Szenen in der Umkleidekabine Weit über 100 Menschen haben nach einem Fussballspiel in Indonesien ihr Leben verloren. Unter den Opfern sind auch Kinder. Der Trainer eines der beiden Teams zeigt sich erschüttert.

Trainer Javier Roca (r.) reicht einem Verwandten eines der Opfer die Hand. (3. Oktober 2022) AFP

Nach der Tragödie in einem Fussballstadion in Indonesien hat der Trainer von Arema Malang von schockierenden Bildern in der Umkleidekabine berichtet. «Als ich in die Umkleidekabine zurückkehrte, herrschte bereits Chaos», sagte Javier Roca, ein ehemaliger Fussballprofi aus Chile, laut eines Berichts der «New York Times». Viele Menschen hätten Atembeschwerden gehabt.

Ein Fan sei in den Armen eines Spielers gestorben. «Die Spieler sind am Boden zerstört», meinte Roca. «Sie haben den ersten Todesfall in der Umkleidekabine miterlebt. Dann den zweiten, den dritten, den vierten.» Einige der Opfer, die sie gesehen hätten, seien Kinder gewesen, die nicht atmen konnten.

Erst nach Pressekonferenz bemerkt

Er selbst habe erst nach der Pressekonferenz gemerkt, dass etwas nicht stimmte, als sich seine Augen und sein Hals wund anfühlten, was auf das Tränengas zurückzuführen war. In der Kabine habe er dann gesehen, dass schwer verletzte Fans dort zur Behandlung gebracht worden waren, wo Spieler versucht hätten, ihnen zu helfen.

Am Samstagabend waren bei der Massenpanik auf der Insel Java im Kanjuruhan-Stadion nach der Partie zwischen Arema Malang und Persebaya mindestens 125 Menschen ums Leben gekommen, etwa 300 weitere wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Unter den Toten sind den Behörden zufolge auch 17 Kinder.

Polizeichef von Amt entbunden

Nach dem Spiel war es zu Krawallen gekommen, woraufhin die Polizei Tränengas einsetzte. Es brach völliges Chaos aus, Menschen flohen in alle Richtungen. Der Polizeichef der Stadt Malang, Ferli Hidayat, wurde inzwischen von seinem Amt entbunden.

«Fussball ist Fussball. Du kannst gewinnen, du kannst verlieren, du kannst unentschieden spielen. Was nicht verloren werden darf, sind Menschenleben», sagte Roca.

SDA/roy

