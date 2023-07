Laufwochenende in Adelboden – Trailrunning-Elite und starke Oberländer Hunderte Berg- und Trail-Läuferinnen und -Läufer kämpften am Wochenende beim Masters um die EM-Titel. Beim Vogellisi-Berglauf hatten die Oberländerinnen und Oberländer die Nase vorn.

Trailrun Masters in Adelboden: Das Schweizer Team beim Umzug durchs Dorf. Foto: PD/Anja Zurügg

Das Engstligtal fungierte am Wochenende als Bühne für die Lauf-Elite des Kontinents: 552 Athletinnen und Athleten duellierten sich laut Mitteilung der Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg (TALK) am Samstag und Sonntag auf den beiden EM-Strecken rund ums Lohnerdorf. Gut ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammte dabei aus der Schweiz, daneben bot sich aber ein buntes internationales Teilnehmerfeld. Neben den ebenfalls gut vertretenen Ländern Deutschland, Italien und Frankreich waren so unter anderem auch Sportler aus Rumänien, Finnland oder England für die Europameisterschaften im Trailrun und Berglauf angereist.

Erst Trail, dann Berglauf

Nach dem feierlichen Umzug der Nationen durchs Dorf vom Freitag folgte am Samstag die sportliche Kür: Als Erstes stand die EM-Trailrunning-Strecke über 36 Kilometer und 1853 Höhenmeter auf dem Programm, wobei in allen Kategorien insgesamt 173 Läuferinnen und Läufer starteten. Bei den Damen setzte sich Monika Pletzer aus Deutschland vor Jessica Tipan aus Spanien und Claudia Bernasconi aus der Schweiz durch. Bei den Herren lief Andrew Douglas aus England als Erster ins Ziel in Adelboden Dorf, es folgten Ruedi Becker und Cedric Mariethoz aus der Schweiz.

Bei den Herren holte sich Andrew Douglas den Europameister-Titel. Foto: PD/Anja Zurügg

Beim Berglauf vom Sonntag massen sich dann mit 379 Starterinnen und Starter mehr als doppelt so viele Athleten. Bei den Damen siegte Karin Freitag aus Österreich. Der zweite und dritte Platz gingen an Daniela Aeschbacher und Paola Stampanoni aus der Schweiz. Bei den Herren holte sich Andrew Douglas wiederum den Europameister-Titel, Silber und Bronze gingen an Thomas Kotissek aus Deutschland und Cesar Costa aus der Schweiz.

Starke Oberländer beim etwas längeren Klassiker

Ebenfalls am Sonntag wurde der Vogellisi-Berglauf zwischen Adelboden Mineralquelle und Sillerenbühl ausgetragen. Im Unterschied zur EM-Strecke ab Bergläger fiel der lokale Klassiker damit um knapp vier Kilometer länger aus. Den obersten Platz auf dem Vogellisi-Treppchen sicherte sich Belinda Bühler aus Mürren vor Gianna Wohler aus Spiez und Christine Müller aus Aeschi.

Bei den Herren ging der Sieg an Jerome Furer aus Frutigen, gefolgt von Daan De Groot aus Lausen und Markus Peter aus Steffisburg. «Auch bei diesem Event zeigte das zahlreich anwesende Publikum am Wegesrand, dass die Begeisterung für den alpinen Laufsport in Adelboden-Lenk-Kandersteg ungebrochen ist», heisst es in der Mitteilung.

PD

