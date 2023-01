Lebensretter Daniel Harder – Tragische Unfälle verlangen Raum für die Verarbeitung Von bescheidenen Anfängen zur Hightechmedizin und Rettungstechnik: Der Oberländer Daniel Harder hat als Lebensretter in den letzten Jahrzehnten viel erlebt. Die Erlebnisse hat er nun niedergeschrieben. Peter Wenger

Daniel Harder nimmt mit seinen Erzählungen die Gäste bei der «Sonntags-Matinee» im Schlosskeller Interlaken auf seine Reise als Lebensretter. Durch den Anlass führte Doris Wyss, Journalistin aus Ringgenberg. Foto: Peter Wenger

«Die Entwicklung im Rettungswesen ist eine Erfolgsgeschichte. Mein Vater war in der freiwilligen Feuerwehr im aargauischen Reinach. Er ärgerte sich in den 50er-Jahren zu Recht über den beschämenden Transport, wie verunfallte Patienten mit einem Schubkarren in Richtung Spital geschoben wurden», sagt Daniel Harder. «Die Gemeinde bekundete schliesslich Verständnis für sein Anliegen und stellte behelfsmässig ein Feuerwehrfahrzeug zur Verfügung. Und wer wurde zum Transporteur? Klar, mein Vater, schliesslich hatte er das Ganze angezettelt. Unsere Familie wurde über Nacht zum Krankentransporteur», sagt Harder und schmunzelt.