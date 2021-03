Fall vor dem Regionalgericht Thun – Tragische Szenen einer Ehe War es Schändung und Unterlassung von Nothilfe? Das Regionalgericht Thun hat eine unterschiedlich wahrgenommene Szene aus einer Ehe zu beurteilen. Anne-Marie Günter

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Hier wird derzeit ein Fall von Schändung in einer Ehe behandelt. Foto: Patric Spahni

Nach dem ersten Verhandlungstag steht fest: Gerichtspräsidentin Evelyne Salzmann und zwei Laienrichterinnen stehen vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Wie oft bei sexuellen Delikten müssen sie sich fast ausschliesslich auf die Aussagen der zwei Beteiligten – hier eines ehemaligem Ehepaars – abstützen. Der Mann muss sich wegen Schändung und unterlassener Nothilfe verantworten.

Es kam zum Streit. Danach wollte sie ihrer Aussage nach nicht mehr leben und schluckte 50 Tabletten eines Antidepressivums, das ihr verschrieben worden war.

Unbestritten war, dass im Jahr 2019 auf dem Balkon der damals gemeinsamen Wohnung ein Apéro getrunken worden war. Es kam zum Streit. Danach wollte die Frau ihrer Aussage nach nicht mehr leben und schluckte 50 Tabletten eines Antidepressivums, das ihr verschrieben worden war. Nachher habe sie sich an ihre kleinen Kinder erinnert und erbrechen wollen, was ihr nicht gelang. Sie legte sich in eine Schaukel im Kinderzimmer. Dort fand sie ihr Mann und brachte sie ins Schlafzimmer. Er musste sie stützen, es war aber unbestritten, dass sie noch gehen konnte. Dann kam es zum Geschlechtsverkehr.