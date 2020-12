«Tatort»-Kolumne – Tragik bis an die Schmerzgrenze Zum 50-Jahr-Jubiläum erfahren die «Tatort»-Kommissare, wie brutal die Gesetze der Mafia sind. Das Krimiflaggschiff hat sich stets dem Zeitgeist angepasst. Jürg Mosimann

Der Münchner Hauptkommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, links) muss sich mit dem Dortmunder Team um Martina Boenisch (Anna Schudt), Jan Pawlak (Rick Okon) und Nora Dalay (Aylin Tezel, rechts) arrangieren, bevor es zu spät ist. Foto: PD

Im «Tatort» gibt es höchst selten zweiteilige Filme, sogenannte Cross-over-Folgen, zu sehen. Ausser es gibt etwas zu feiern. Und das gab es dieses Jahr. Am 29. November feierte die wohl populärste deutschsprachige Krimiserie Geburtstag – ihren 50. Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass die erste Folge mit dem Titel «Taxi nach Leipzig» ausgestrahlt wurde. Seither wird im «Tatort» gemordet, was das Zeug hält. Die Serie selber ist jedoch durch nichts zu töten – im Gegenteil: Sie erfreut sich guter Gesundheit und grosser Beliebtheit.

Im Zentrum der beiden Jubiläumsfolgen «Die Familie» stand die tragische Geschichte einer italienischen Kleinfamilie, die sich unrettbar in den Fängen der Mafia verheddert hatte. Kurz, eine Geschichte voller Tragik bis an die Schmerzgrenze. Für mich schier unerträglich war aber auch, wie sich die «Tatort»-Kommissare aus Dortmund und München gegenseitig auf den Geist gingen, wie stümperhafte Handlungen vorgenommen und Fehlentscheide getroffen wurden.