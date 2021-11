Einreiseverbot aufgehoben – Tränen und Umarmungen an US-Flughäfen Mehr als eineinhalb Jahre lang trennten Reisebeschränkungen Familien, Liebespaare und Freunde. Bei den Wiedervereinigungen kam es zu emotionalen Szenen.

Yerin Hong wird nach ihrer Ankunft am Flughafen in Chicago von ihrem Freund Soomin Kim umarmt. (8. November 2021) Foto: Scott Olson (AFP)

Innige Umarmungen und Tränen der Erleichterung: Nach dem Ende der vor mehr als eineinhalb Jahren wegen der Corona-Pandemie verhängten US-Einreisesperren haben viele Menschen ein emotionales Wiedersehen gefeiert. An Flughäfen in den USA landeten am Montag zahlreiche geimpfte Reisende aus Europa, um nach langer Trennung wieder Verwandte und Freunde zu treffen. Lange Schlangen bildeten sich derweil an den Landgrenzen Kanadas und Mexikos zu den USA.

«Ich kann es einfach nicht glauben», sagte die 63-jährige Britin Alison Henry, die nach ihrer Landung am New Yorker Flughafen John F. Kennedy ihren Sohn Liam in die Arme nahm. «Das ist so überwältigend. Wir haben jeden Tag die Nachrichten geschaut und gewartet und gewartet, dass die USA ihre Grenzen öffnen.»

Die Britin Alison Henry begrüsst am New Yorker Flughafen John F. Kennedy ihren Sohn Liam. (8. November 2021) Foto: Ed Jones (AFP)

«Es ist wunderbar, wir haben so, so lange gewartet», sagte auch Alisons Landsmann John Arlidge nach seinem Flug aus London. «Es hat fast zwei Jahre gedauert, und jetzt haben wir es hierher geschafft. Wir freuen uns riesig.»

«Wir haben die Flüge mittlerweile glaube ich 28 Mal umgebucht.» Hans Wolf am Flughafen Frankfurt/Main vor seinem Abflug nach Houston

Jill Chambers umarmte nach ihrer Ankunft in New York mit geröteten Augen ihre Schwester Louise Erebara. «Ich bin so glücklich.» Erebara rechnete vor, dass sie ihre Schwester seit 730 Tagen nicht mehr gesehen habe. «Es war furchtbar nicht zu wissen, wann wir sie wegen Covid wieder sehen würden und ob die Grenzen jemals wieder öffnen.»

Jill Chambers (rechts ) aus Manchester kann nach 730 Tagen der Trennung ihre Schwester Louise Erebara wieder in die Arme schliessen. Foto: Spencer Platt (AFP)

Auch viele Deutsche machten sich auf den Weg in die USA. «Wir besuchen unseren Sohn, den wir seit zwei Jahren nicht mehr gesehen haben», sagte der sichtlich bewegte Hans Wolf am Flughafen Frankfurt/Main vor seinem Abflug nach Houston. «Wir hatten im März die ersten Flüge gebucht und mittlerweile glaube ich 28 Mal umgebucht.»

Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte im März 2020 Einreisesperren für zahlreiche europäische Länder verhängt. Konkret betroffen waren der Schengen-Raum, Grossbritannien und Irland. Sogenannte Travel Bans wurden auch gegen Brasilien, China, Indien, den Iran und Südafrika erlassen, ausserdem wurden die Landgrenzen zu Kanada und Mexiko für nicht dringend notwendige Reisen geschlossen.

Reiseführer Patrick van Rosendaal begrüsst am New Yorker Flughafen Newark Liberty Einreisende aus Belgien mit einem Schild. (8. November 2021) Foto: Seth Wenig (Keystone)

Trumps Nachfolger Joe Biden hielt monatelang an den Einreiseverboten fest. Das stiess in EU-Staaten zunehmend auf Kritik, zumal die Europäische Union ihre Reisesperren für US-Bürger schon im Sommer aufgehoben hatte. Durch die strengen US-Regeln konnten sich getrennt lebende Paare oder Familien nicht oder nur über komplizierte Umwege sehen. Auch die Luftfahrtbranche und Wirtschaftsverbände klagten über die Reisebeschränkungen.

Passagiere aus Amsterdam feiern am Flughafen in Chicago die Wiedervereinigung mit ihrer Familie. (8. November 2021) Foto: Tannen Maury (Keystone)

Die Grenzen sind nun wieder für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Reisende geöffnet. Wer in das Land einreisen will, muss ausserdem einen höchstens drei Tage alten negativen Corona-Test vorlegen und muss seine Daten für eine mögliche Kontaktverfolgung hinterlassen.

«Wir haben für die kommenden Wochen eine Auslastung wie im Jahr 2019», frohlockt Lufthansa-Manager Klaus Froese. Allein seine Gesellschaft fliegt im Winterflugplan von Frankfurt und München wöchentlich 160 Verbindungen zu 19 US-Zielen – eine enorme Steigerung nach 30 Verbindungen im Sommer, als nur US-Bürger, Diplomaten und Menschen mit Ausnahmegenehmigungen reisen durften. Wegen der starken Nachfrage wird der traditionsreiche New-York-Flug bereits in drei Tagen wieder mit einem Boeing-Jumbo bestückt. Der hat rund 150 Plätze mehr als die A340 von Airbus und ist nach Ausmusterung der A380 das grösste Flugzeug des Konzerns.

Crew-Mitglieder der Lufthansa verabschieden eine Passagiermaschine, die von Frankfurt nach Miami fliegt, in traditioneller Tracht und mit US-Flagge. (8. Novemebr 2021) Foto: Alexander Hassenstein (Getty Images)

Lange Schlangen bildeten sich am Montag an den Landgrenzen Mexikos und Kanadas zu den USA. Die Grenzöffnung führte sogar zu einer Dollar-Knappheit in den Wechselstuben der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez. Die dortigen Behörden führten eigens ein System zur Lenkung des Verkehrs ein und stellten tragbare Toiletten auf den Brücken auf, die in die USA führen.

Bereits am Sonntagabend warteten an der Grenze zu Mexiko in San Ysidro hunderte Autos, um in die USA einreisen zu können. (7. November 2021) Foto: Guillermo Arias (AFP)

