Thun vor 50 Jahren – Traditionsmodehaus in rundum neuem Gewand Zum 50-Jahr-Jubiläum wurde die Tuch AG in Schild AG umbenannt. Sie eröffnete im Bälliz ihr neu erbautes Geschäftshaus. Manuel Berger

Die Verkaufsräume im neuen Schild von 1972. Foto: Archiv TT

1922 – vor 100 Jahren also – erwarb Adrian Schild das halbstaatliche Unternehmen Volkstuch AG und nannte es forthin Tuch AG. Bereits im Folgejahr stellte der aufstrebende Tuchfabrikant eigene Herren- und Knabenkleidung her und eröffnete acht neue Filialen, darunter das erste Verkaufsgeschäft in Thun.