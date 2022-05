Seehotel Bären in Brienz – Traditionshotel wechselt den Besitzer 140 Jahre war es im Besitz der Familie Werren. Nun wechselt das Seehotel Bären in Brienz den Besitzer. Schon ab Mitternacht geht der Traditionsbetrieb über in die Hände der Luzerner Acama Anlagen AG. Hans Peter Roth

Der alte Besitzer, Werner Ballmer-Werren (rechts), und der neue Eigentümer, Alois Grüter, mit seiner Frau Claudia Grüter. Foto: PD/Theo van Dommelen

Etwas Wehmut und Emotionen waren spürbar, als Werner Ballmer-Werren im Gästesaal des Seehotels Bären das Wort ergriff. Nach 140 Jahren im Eigentum der Familie Werren geht das Hotel an der Hauptstrasse 72 in Brienz an neue Besitzer über. Und das schon ab Mitternacht, also auf den 1. Juni. Doch was nun über Nacht vonstatten geht, ist natürlich nicht über Nacht beschlossen worden. Ballmer-Werren erklärt.