Kontrolle in Unterseen - Touristin mit dem Auto viel zu schnell unterwegs

Kontrolle in Unterseen – Auf Drogen über die Seestrasse gerast Bei einer Kontrolle stoppte die Polizei am Freitag eine Lenkerin, die mit ihrem Auto auf der Seestrasse mehr als doppelt so schnell unterwegs war als erlaubt.

Eine deutsche Touristin raste am Freitag über die Seestrasse in Unterseen (Symbolbild). Foto: Urs Jaudas

Bei Geschwindigkeitskontrollen an der Seestrasse in Unterseen ging der Polizei am Freitagabend eine Lenkerin ins Netz, die mit ihrem Auto die erlaubte Höchstgeschwindigkeit massiv überschritt. Statt mit 60 Km/h war sie mit 134 Sachen unterwegs, wie die Polizei mitteilt.

Gemessen wurde die Geschwindigkeit ausserorts. Eine Polizeipatrouille konnte das Fahrzeug an der Unteren Bönigstrasse in Interlaken anhalten. «Die Autolenkerin wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht», schreibt die Polizei. Ein Schnelltest ergab, dass die Lenkerin, eine deutsche Touristin, unter Drogen stand.

Sie wurde mit einem Fahrverbot für die Schweiz belegt und musste ihr Fahrzeug abgeben. Zudem musste sie ein Bussen- und Kosten-Depositum hinterlegen und wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

PD

