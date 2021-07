Neues Projekt – Touristen werben gratis für Spiez Derzeit liegen die Pläne für eine Spiezer Foto-Spot-Tour auf. Von zehn Orten sollen künftig Bilder um die Welt gehen. Jürg Spielmann

Bei Touristen beliebt: Die bereits erstellte Panoramakarte auf der Spiezer Terrasse am Bahnhof ist Bestandteil der Foto-Spot-Tour. Dabei handelt es sich um einen digitalen Trail mit zehn virtuellen Posten. Foto: Jürg Spielmann

Der Benefit ist das Ziel. Besucherinnen und Besucher verbreiten ihre Smartphone-Schnappschüsse via soziale Netzwerke wie Instagram oder Facebook und rühren so kostenlos die Werbetrommel für den Winzerort. Die Spiez Marketing AG (Smag) um ihren umtriebigen Geschäftsführer Stefan Seger will dafür die fotogensten Orte im Dorf in Szene setzen. Er spricht von «einem grossen Potenzial». Geboren wurde die Foto-Spot-Idee am Mobi-Forum im Frühling 2019.

Die Ortsverkäufer greifen dafür in die Trickkiste: Um die Gäste mit dem besten Blick auf die lokalen Schokoladenseiten zu ködern, wird eine Foto-Spot-Tour realisiert – mit 10 Spots an 10 neuralgischen Punkten. Während der Panoramablick aus dem Schlossturm oder jener vom Spiezberg hinab auf See und Bucht keine baulichen Massnahmen bedingen, sind Bauten an fünf Standorten vorgesehen. Deren vier betreffen die Smag, die fünfte den örtlichen Rebbau.