Sie planen schon den Frühling – Tourismus-Chefs von Genf und Zürich hoffen auf den Impfausweis Die Touristiker der Metropolen fühlen sich gegenüber den Bergregionen sträflich vernachlässigt. Und sie überlegen sich, wie die Erholung im Frühjahr funktionieren kann. Jon Mettler , Konrad Staehelin

Während der Pandemie bleibt Zürich weitgehend leer: Blick vom Lindenhof auf die Altstadt. Foto: Jan Geerk (swiss-image.ch)

Bis im Herbst hatten die Touristiker in den Städten noch die Hoffnung, dass zumindest die Weihnachtsmärkte stattfinden und ein paar Auswärtige anlocken würden. Die Hoffnung zerschlug sich, als Mitte Oktober die Corona-Fallzahlen in die Höhe schnellten. Dass in diesem Winter kaum internationaler Geschäftstourismus, Messen oder gar Freizeittourismus stattfinden würden, war schon davor klar.

Und so gestehen sich die Tourismus-Organisationen in den Städten mittlerweile ein: Der Winter ist gelaufen, bevor er begonnen hat. Während alle Welt in die Skigebiete schaut und sich fragt, ob und wie die Lifte laufen, gehen die Stadthoteliers in den Winterschlaf. Sie nehmen sich vor, zumindest parat zu sein, wenn es irgendwann wieder losgeht.