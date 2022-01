Tödlicher Unfall bei Gstaad – Tourenskifahrer stürzte am Oldehore ab

Tödlicher Unfall bei Gsteig – Tourenskifahrer stürzte am Oldehore ab Aus noch zu klärenden Gründen rutschte ein Tourenskifahrer in Gsteig bei Gstaad ab und verunglückte tödlich.

Am Samstagmittag ist auf dem Oldehore in Gsteig bei Gstaad ein Tourenskigänger abgestürzt. Foto: PD/Alpine Rettung Schweiz

Am Samstagmittag ist auf dem Oldehore in Gsteig bei Gstaad ein Tourenskigänger abgestürzt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei der Mann mit einem Begleiter zunächst zu Fuss vom Gipfel des Oldehore unterwegs gewesen. «In der Folge fuhren sie mit Tourenski ab, als der Mann aus noch zu klärenden Gründen abrutschte und mehrere Hundert Meter abstürzte», heisst es in der Mitteilung.

Die sofort alarmierten Rettungskräfte hätten den Mann lokalisieren, jedoch nur noch seinen Tod feststellen können. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 52-jährigen Franzosen. Sein Begleiter blieb unverletzt. Untersuchungen zum genauen Unfallhergang sind unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland im Gang.

pkb

