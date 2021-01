Schneebrett löste sich – Tourengänger in Villeret tödlich verunglückt Am Donnerstagmittag ist im Bereich La Combe Grède bei Villeret ein Tourengänger von einem Schneebrett mitgerissen worden. Er verstarb im Spital.

Den Begleitern des Verschütteten gelang es, die Rega zu alarmieren. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Verunfallte im Spital. (Archivbild) Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Am Donnerstagmittag war ein 31-Jähriger in Begleitung von vier weiteren Tourengängern auf einer Abfahrt, im Bereich La Combe Grède bei Villeret, als sich ein Schneebrett löste. Der Mann, der als vorderster der Gruppe unterwegs war, wurde vom Schneebrett erfasst und verschüttet. Seinen Begleitern gelang es, ihn zu bergen, Reanimationsmassnahmen einzuleiten und die Rega zu alarmieren. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Freitagvormittag mit.

Mittels Rettungshelikopter wurde er unter Fortsetzung der Reanimation ins Spital geflogen, wo er jedoch verstarb. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Neuenburg.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland sind durch Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern Ermittlungen zu den genauen Umständen des Ereignisses aufgenommen worden.

