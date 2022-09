2:1-Cupsieg gegen Xamax – Toure erlöst Thun in der Nachspielzeit In allerletzter Minute erzielt Yannick Toure das siegbringende Tor für die Berner Oberländer. Dank dem 2:1 gegen Neuchâtel Xamax zieht der FC Thun in den Cup-Achtelfinal ein. Nathalie Günter

Roland Ndongo erzielt für Thun den Ausgleich. Am Ende siegen die Berner Oberländer 2:1 (Archivbild). Foto: Freshfocus

«Vor jedem Spiel stehen die Chancen 50:50», bringt Thun-Trainer Mauro Lustrinelli vor der Partie die schöne Seite des Cups auf den Punkt. Sein Team tritt in der zweiten Runde auswärts gegen Neuchâtel Xamax an. Die Neuenburger waren bisher nur im Cup siegreich. In der Liga gab es bisher ein Unentschieden und sieben Niederlagen. Die Neuenburger reagierten auf den schlechten Saisonstart, Jeff Saibene übernahm per Ende August. Er ist kein Unbekannte in Thun. 2006/2007 sowie von Oktober 2015 bis März 2017 war er in Thun engagiert.

Am Freitagabend auf der Maladière ist es das Heimteam, das vor 1412 Zuschauenden in Führung geht. Die defensiv spielenden Neuenburger nutzen nach einer halben Stunde eine Konterchance, Daniel Del Toro kann Thun-Goalie Andreas Hirzel bezwingen. Doch die Antwort der Thuner kommt umgehend: In der 33. Minute gleicht Roland Ndongo aus. Und beinahe hätte er fünf Minuten später nachgedoppelt: Allein vor Xamax-Torhüter Theo Guivarch setzt er den Ball über das Tor. Zur Pause stehts 1:1.

In letzter Minute

Nach 70 gespielten Minuten öffnet auch Xamax etwas, es entwickelt sich ein Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 88. Minute ist es beinahe Ex-Thuner Nikki Havenaar, der für Xamax trifft. Aber nur fast, es riecht nach Nachspielzeit. In der 93. Minute erlöst der eingewechselte Yannick Toure die Thuner. Die Oberländer stehen damit im Cup-Achtelfinal, der am Wochenende vom 8. bis 10. November gespielt wird.



