Velorennen im Oberland – Tour de Suisse macht 2021 wieder Halt in Gstaad Das Ziel der vierten Tour-de-Suisse-Etappe liegt im Saanenland. Zuletzt war Gstaad 2018 Etappenort des Rennens.

Jubelnder Sieger: Der Däne Christopher Juul Jensen überquerte 2018 als Erster die Ziellinie auf dem Flugplatzareal von Saanen und sorgt für eine Überraschung. Foto: PD

Die Tour de Suisse wird im Juni 2021 in Gstaad anhalten. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. «Für Gstaad ist es eine Ehre, erneut als Etappenort der Tour de Suisse dabei zu sein», wird Flurin Riedi, Tourismusdirektor Destination Gstaad, in der Mitteilung zitiert. Zuletzt war dies 2018 der Fall – zuvor hatte die Tour de Suisse 24 Jahre lang nicht in Gstaad Halt gemacht.

Die vierte Etappe der 84. Ausgabe der Landesrundfahrt wird in St. Urban LU gestartet und führt über das Mittelland und das Simmental nach Gstaad. Der Startschuss zur fünften Etappe erfolgt im Zentrum von Gstaad. Das Fahrerfeld verlässt das Berner Oberland dann in Richtung Leukerbad VS.

Das Rennen beginnt am Sonntag, 6. Juni, in Frauenfeld und endet am Sonntag, 13. Juni, in Andermatt. Der Verein Tour de Suisse beobachte die Entwicklung der Corona-Pandemie und stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden bei Bund und Kantonen, heisst es weiter.

pd